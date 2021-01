POLICIAIS MILITARES DO 11º BATALHÃO PRENDEM CINCO PESSOAS E DESARTICULAM QUADRILHA EM PARINTINS

Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quinta-feira (07) durante flagrante de tráfico de drogas no município de Parintins (à 369km de Manaus). De acordo com a Polícia Militar, durante a ação dois homens foram abordados e surpreendidos com várias porções de Óxi na Rua Sila Marçal no bairro Itaúna I, zona oeste da cidade. Uma mulher, que estava com o grupo no momento da ação, também foi detida.

Segundo os policiais do 11º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento quando avistou os dois elementos em atitude suspeita e durante a revista foram encontradas varias porções de entorpecente. Ao serem indagados sobre a procedência da droga os mesmos informaram que o restante do material ilícito estaria guardado em um apartamento onde moravam.

Ao chegarem no local, os militares realizaram buscas onde foram encontradas várias sacolas com entorpecente totalizando aproximadamente 01 Kg de Maconha tipo Skank.

Ainda na casa, os policiais também encontraram vários apetrechos para embalo da droga, 50 reais em dinheiro e uma balança de precisão. Diante dos fatos todos os envolvidos foram conduzidos e apresentados na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Parintins, para os procedimentos legais.

Por P5 do 11º Batalhão “TUPINAMBARANA” – CPR LESTE

Parintins/AM, 07/01/2021.

Postado por Carlos Frazão/JI