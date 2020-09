POLICIAIS MILITARES DO 11º BATALHÃO RECEBEM “MOÇÃO DE APLAUSOS” EM PARINTINS

Recentemente o Vereador Paulo Linhares (PSL), apresentou pedido de Moção de Aplausos e Parabenizações para os Policiais Militares do 11º Batalhão na Câmara Municipal de Parintins, em comemoração ao Dia 25 de Agosto – Dia do Soldado.

Em seu pronunciamento o Vereador falou sobre a luta diária dos policiais para defender a sociedade de Parintins e o Estado do Amazonas, e parabenizou os militares que com sua própria vida, defendem e servem o nosso povo com dedicação e profissionalismo.

O comandante do 11° Batalhão Tenente-Coronel Corrêa Júnior agradeceu ao Vereador Cabo Linhares pela moção de aplausos e parabenizações dedicada os policiais militares do Batalhão TUPINAMBARANA pela passagem do Dia 25 de Agosto – DIA DO SOLDADO.

P5 do 11° Batalhão – CPR LESTE.

