Por meio de requerimentos, Saullo Vianna solicita asfalto, segurança e saneamento básico para Tabatinga

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) enviou 39 requerimentos, neste mês de setembro, solicitando aos órgãos públicos melhorias para Tabatinga. As demandas foram indicadas pelos moradores, que relataram problemas com abastecimento de água, pavimentação asfáltica, falta de energia, segurança e saneamento básico.

O maior número de demandas são para a interrupção no fornecimento de energia, além da falta de iluminação pública. A maior incidência são nos bairros GM3, São Francisco, Brilhante, Dom Pedro 1, Portobrás e Santa Rosa. Já o bairro Brilhante relatou problemas no abastecimento de água.

“As reclamações são as mais diversas, como interrupção no fornecimento de água e energia, além de iluminação. Sobre a falta de energia, nós solicitamos que a Amazonas Energia tome providências, verifique e solucione o problema”, disse Saullo Vianna.

A falta de saneamento básico também foi um dos problemas mais relatados, principalmente nos bairros Brilhante, Dom Pedro 1, GM3, Portobrás, Santa Rosa e São Francisco.

“São bairros com inúmeros problemas de saneamento, inclusive na coleta de lixo e limpeza pública. Esses requerimentos nós enviamos à Prefeitura de Tabatinga e pedimos que atendam nosso pedido com urgência”, afirmou.

Outra demanda recebida foi a falta de pavimentação asfáltica. Os pontos mais críticos estão nas ruas 11 e Santos Dumont, no bairro Dom Pedro 1; Rua Duque de Caxias, bairro GM3; ruas T17 e Almirante Tamandaré, no bairro Portobrás; ruas Isaias e São João Batista, no bairro Santa Rosa; ruas Ana Nery, Rui Barbosa, Marechal Malete, Nova e Pátria, no bairro São Francisco; e o bairro Brilhante.

“Este é um problema presente em todos os municípios. Em nossas visitas ao interior, temos percebido o quanto a malha viária do interior é comprometida. No caso de Tabatinga, nós enviamos os requerimentos à prefeitura e esperamos que logo sejam atendidos”, pontuou.

Segurança

A falta de segurança também tem atingido todos os municípios do Estado. Em Tabatinga, moradores dos bairros Brilhante, Dom Pedro 1, GM3, Portobrás, Santa Rosa, São Francisco relataram a falta de policiamento ostensivo na cidade.

“A falta de efetivo policial contribui para o alto número de crimes relacionados ao tráfico de drogas e assaltos. Encaminhamos as demandas à Secretaria de Segurança Pública, pedindo urgência na solução do problema, garantido a segurança dos moradores”, finalizou.

