Por meio do Programa de Atenção às Grávidas, Prefeitura de Parintins entrega 140 kits bebê

Com a finalidade de proporcionar um crescimento saudável ao bebê e fazer todo o acompanhamento da gestação, o Programa de Atenção às Grávidas de Parintins, Crescimento Saudável, beneficiou 140 grávidas do município com a entrega de kits bebê. A solenidade de entrega aconteceu na quinta-feira (15) no Centro do Idoso Pastor Lessa.

O programa de atenção às grávidas é coordenado pelo prefeito Bi Garcia (DEM), primeira-dama Mayra Dias, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) e Secretaria de Saúde (Semsa). Ao longo do ano, mais de 860 gestantes foram beneficiadas com os kits bebê. Os kits são entregues a mães em situação de vulnerabilidade social que são atendidas com consultas pré-natal na rede municipal de saúde.

Durante o pico da pandemia, a entrega de kits bebê foi realizada nos domicílios das gestantes. Com a queda nos índices de infecção e avanço na vacinação de grávidas em idade adulta, as atividades do programa de atenção às gestantes foram retomadas presencialmente no Centro do Idoso Pastor Lessa. “É uma contribuição do nosso governo não só na questão do kit bebê, mas principalmente de cuidar bem das pessoas, fazendo as seis consultas obrigatórias para que elas possam receber o kit”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

De acordo com a primeira-dama Mayra Dias, a retomada coletiva do programa Crescimento Saudável enche todos de felicidade, fazendo com que haja maior integração no acompanhamento das gestações. “A gente faz a entrega do kit bebê, mas o mais importante de tudo isso é ter o acompanhamento. Com isso, conseguimos fazer esse acompanhamento para que o bebê esteja saudável, a mãe esteja saudável e dê tudo certo no parto”, pontua.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro