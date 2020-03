Por nocaute, parintinense Larissa Moura vence e leva cinturão inédito no MMA em Manaus

Aos 3 minutos e 53 segundos do segundo round, foi o tempo que a parintinense Larissa Moura precisou por meio de uma joelhada no rosto, nocautear a atleta Elane Macário, da academia Team Sonic, e conquistar o cinturão inédito do Skull Champions Girls, categoria 61kg, que aconteceu no Kalamazon Club, em Manaus, na noite de sábado, 07 de março. “Esse cinturão representa muito esforço, pois me preparei desde o ano passado, treinando todos os dias a parte física e técnica, mas graças a Deus fiz uma boa luta corrigindo todos os meus erros e no segundo round com uma joelhada no rosto, seguido de amasses na grade até o juiz finalizar a luta”, comentou a campeã.

Em uma rápida avaliação sobre a luta, a atleta de MMA, disse que treinou e montou estratégias em cima do jogo de sua adversária. “Foi uma luta bem estratégica, não foi fácil, minha adversária era dura, apliquei alguns golpes pensando que ela fosse cair, mas se manteve firme, mas eu estava preparada por meio de treinos específicos para adversidades tanto no chão como em pé. Graças a Deus sair com a vitória e o cinturão é meu como havia prometido”.

Larissa Moura destacou a importância do apoio de sua família e amigos de treino. “Ser atleta de alto rendimento não é barato e minha família segura a ‘barra’ comigo. Agradecer também ao meu mestre Cosme Júnior (treinador) e aos demais colegas de treinos que me deram muita ‘porrada’ para que eu evoluir no esporte, além de todas as pessoas que torcem por mim”.

Sobre planos futuros, a atleta enaltece que essa foi a primeira conquista do ano, e na segunda-feira, 09, já retorna aos treinos ainda mais determinada e se esforçando cada vez mais mais para os próximos confrontos.

No evento de força, aconteceram três desafios principais de cinturão nas modalidades MMA, Boxe e K1, totalizando 11 combates que abrilhantaram a noite no octógono do Skull Champions Girls.

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação