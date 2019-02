Porto de Parintins apresenta problemas e é novamente interditado

O Porto Hidroviário da cidade de Parintins é novamente interditado. A “velha novela” da principal entrada de passageiros na Ilha Tupinambarana já dura muitos anos.

Segundo informação do agente da Capitânia dos Portos, comandante José Carlos Sá, o rompimento do elo duas balsas do Porto Fluvial da cidade foi a causa da interdição que aconteceu neste domingo (10 de fevereiro). Por questão de segurança, todas as embarcações foram retiradas visando a segurança da Navegação e a salvaguarda da vida humana.

“Hoje por exemplo estava lá na hora da interdição, vi que os guinchos de popas do flutuante A estavam mais soltos que os de Vante fazendo com que a área que rompeu estivesse com o bordo mais baixo que os demais. Somado a isso uma corrente muito forte do Rio com uma chuva e ventos que tivemos na madrugada levou ao rompimento por fadiga do olhal”, relatou o empresário Paulo Neto.

Da Redação/Com informações da Soamar Parintins