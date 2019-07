Porto flutuante de Vila Amazônia chega a Parintins nos próximos dias

Tweet no Twitter

As últimas partes da estrutura naval do terminal hidroviário saíram em comboio de Manaus na última quarta-feira (10) e chegam a Parintins nos próximos dias.

Construído pelo Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, o novo porto fluvial de Vila Amazônia entra na fase final de construção. As últimas partes da estrutura naval do terminal hidroviário saíram em comboio de Manaus na última quarta-feira (10) e chegam a Parintins nos próximos dias. O segundo lance de ponte e o porto flutuante compõem o comboio que traz os materiais para o acabamento da estrutura naval.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o novo terminal é fruto de uma solicitação da Prefeitura de Parintins ao Governo Federal, atendendo aos anseios dos moradores da localidade. O pedido foi feito durante o seu segundo mandato como prefeito municipal.

“É uma grande obra que está sendo executada pelo Ministério dos Transportes em parceria com a Prefeitura de Parintins. Trará muitos benefícios para os moradores das comunidades da Gleba de Vila Amazônia, pois será um importante instrumento de embarque e desembarque de cargas e passageiros, além de possuir uma fábrica de gelo que atenderá toda a região”, enfatiza o prefeito.

SECOM