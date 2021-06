Pouco respeito até com as restrições na área alagada

(Foto: aroldobruce)

O trânsito de veículos aqui na estrada Odovaldo Novo, em frente a Cidade Garantido, sempre foi intenso. Embora a empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), tenha se preocupado com a circulação de veículos pesados, existiu pouco respeito.

Triciclos, motos, carros, caçambas, caminhões transitando sem parar. A estrada Odovaldo Novo liga o centro a vários bairros de Parintins, como também ao aeroporto e as comunidades suburbanas de Aninga e Parananema.

As águas do rio Amazonas inundaram o ‘curral’ do Garantido e residências próximas. A água corrente trás perigos e desafios. Quem só faz passar de veículo não conhece às dificuldades, agora, para quem vive no local sofre. A enchente continua e não é apenas inundação que castiga as pessoas.

A estrada Odovaldo Novo encurta caminho. Se não houve respeito com as restrições de veículos pesados, ao menos a água no meio da estrada impediu a velocidade.

Blog Ilha Tupinambarana

Aroldo Bruce