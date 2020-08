Pré-candidata Fernanda Butel quer mais representação feminina na Câmara

Elevar a representatividade das mulheres na política e ampliar cada vez mais o debate sobre as dificuldades da mulher ocupar cargos de poder serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas, levou a professora Fernanda Andrade Butel a aceitar o convite do Partido Liberal para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Parintins, na eleição de novembro de 2020.

Fernanda é bacharel em ciências políticas, pedagoga e também pós-graduada em Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e Sociais, pediu afastamento da função de gestora da Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier para cair de corpo e alma no projeto. “Temos apenas duas mulheres na Câmara de Parintins atualmente. O número de vagas passou de 11 e agora serão 13 cadeiras. Então, é necessário que a mulher possa confiar na sua capacidade e ir buscar apoio para eleger mais mulheres. No cenário estamos com baixa representatividade feminina no parlamento municipal. Dessa forma, pretendo ampliar esse debate de mais mulheres eleitas e ter voz ativa”, comentou Fernanda ao site ParintinsAmazonas.

Estreante na política partidária, Butel pretende usar a experiência de quase 20 anos no serviço público para suscitar o debate e contribuir para uma maior igualdade entre homens e mulheres no processo eleitoral.

Acompanhe a carta de apresentação de Fernanda como pré-candidata a vereadora:

“Chega um momento na vida que precisamos de atitude para tomarmos decisões difíceis, que irão impactar seriamente em nossas vidas, mas principalmente na vida de outras pessoas. Quando isso ocorre, é necessário assumirmos todas as responsabilidades nessa trajetória para que o resultado seja satisfatório àqueles que depositaram confiança no nosso projeto de mudança e transformação.

E nesse contexto, após uma profunda reflexão sobre essa trajetória, ciente da seriedade, das responsabilidades e dos compromissos que essa decisão me remete enquanto mulher, cidadã Parintinense e consciente da importância do parlamento municipal na representatividade popular, que decidi vir a público apresentar meu nome como pré candidata a Vereadora do meu município no pleito de 2020.

Sou FERNANDA ANDRADE BUTEL, filha do seu Fernando Butel e da dona Rai, moradores do bairro da Francesa há 44 anos.

Sou Bacharel em Ciência Política e Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do AMAZONAS e Pós Graduada em Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e Sociais pela Faculdade Táhiri. Atuo no serviço público há 17 anos, exercendo com competência, compromisso e responsabilidade as funções às quais fui designada.

Apoio a pré-candidatura de reeleição do Prefeito BI GARCIA, o Prefeito que vem revolucionando a gestão pública no nosso município, exemplo para o Amazonas e para o Brasil. Conto com VOCÊ!” – Fernanda Butel.

