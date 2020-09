Pré-Candidato quer a Voz dos jovens na CMP

Carlos Cid, 22 anos, acadêmico de Direito, filiado ao MDB, é mais um pré-candidato dessa nova safra de parintinenses que deseja uma vaga nas 13 cadeiras da Câmara Municipal para o próximo ano.

Carlos Cid é o presidente do MDB Jovem de Parintins, e deseja contribuir com a população através do diálogo e do encaminhamento de propostas ao poder executivo na espera de melhores condições de vida a todos os munícipes.

Sobre a fusão do MDB de Márcia Baranda com a Coligação do atual prefeito Bi Garcia, Cid diz que “Antes da presidente do MDB Márcia Baranda, tomar qualquer decisão, ela senta com o grupo, onde conversamos e decidimos o que é melhor. Ela foi as ruas, e o povo escolheu, então o melhor a se fazer por Parintins, era fazer uma aliança com o Prefeito Bi Garcia, ele é a melhor escolha pra Parintins, não podemos retroceder, vamos avançar. O MDB sempre vai estar do lado do Povo”, acrescenta ele.

O jovem é descendente da Família Cid, que criou o Boi Bumbá Caprichoso em Parintins e diz que vai lutar incansavelmente para que o nosso festival folclórico ganhe ainda mais visibilidade, e correr atrás de investimentos com a bancada federal junto com o Prefeito, assim aumentando a geração de emprego e renda na cidade.

Ele avalia como positiva a gestão do atual prefeito Bi Garcia. “Ele pegou uma cidade acabada, com os investimentos parados, escolas caindo aos pedaços, ruas horríveis e o principal, estávamos prestes a perder nossa maior fonte de renda, que é o festival de Parintins. Nossa Aliança com o DEM foi pensando no povo de Parintins, não podemos regredir, vamos continuar avançando, por isso declaro meu apoio incondicional a Chapa Bi Garcia e Tony Medeiros””, conclui o jovem pré-candidato à nossa Seção ELEIÇÕES 2020.

Carlos Frazão/JI