Pré-conferências de saúde acontecem nesta semana em Parintins

Acontecem nesta sexta-feira e sábado, dias 15 e 16, respectivamente, em Parintins, as pré-conferências municipais de saúde. Os encontros ocorrerão na sexta-feira no Centro de Idoso Pastor Lessa e no sábado no auditório Dom Arcângelo Cerqua.

“Todos estão convidados a participar e opinar sobre a saúde do município de Parintins, sugerindo medidas que possam melhorar o SUS da Ilha Tupinambarana”, destacou a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Joseane Mascarenhas.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, informou que já foram realizadas pré-conferências nas comunidades polo do município entre as quais Mocambo, Caburi, área indígena do Uaicurapá, Santo Antônio do Tracajá e Bom Socorro do Zé Açu. “A orientação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros é ampliar ao máximo a representatividade popular nessas discussões em busca de uma saúde melhor para todos”, disse.

A Conferência Municipal de Saúde ocorrerá no auditório da Universidade do Estado do Amazonas nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2019 em uma realização da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, e Conselho Municipal de Saúde.

SEMSA/SECOM