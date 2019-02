Prefeito anuncia construção de ginásio e iluminação do Campo da Gávea

Durante a entrega de equipamentos e materiais permanentes para o programa Pelotão Mirim, realizada nesta quinta-feira, 31 de janeiro, o prefeito Bi Garcia anunciou uma série de investimentos que serão realizados em Parintins pela Prefeitura Municipal

Segundo Bi Garcia, foi assinado nesta quarta-feira (30) um convênio junto ao Governo Federal para a construção de um ginásio poliesportivo que fará parte da mini vila olímpica de Parintins. A obra será feita com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga.

Outro investimento anunciado por Garcia é a iluminação do campo da Gávea, também localizado no terreno da mini vila olímpica, que será feita com recursos próprios do Município.

“Agora vamos trabalhar para que essas obras sejam licitadas. Temos o intuito de que elas possam ser iniciadas o mais breve possível, proporcionando mais espaços modernos para a prática de esporte e lazer em Parintins”, finaliza Bi Garcia.

SECOM