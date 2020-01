Prefeito assina 2 convênios e conquista mais 10 sistemas Salta Z para Parintins

O prefeito Bi Garcia assinou, nesta quinta-feira (09), a liberação de dois convênios. Através de emenda do deputado federal Sidney Leitte, a Prefeitura de Parintins receberá recursos para a construção de duas fábricas de gelo.

No total, o Município receberá R$ 340 mil de emendas. R$ 150 serão usados para a construção de uma fábrica na agrovila do Caburi. R$ 190 serão destinados à construção de uma outra fábrica na antiga cooperativa de pescadores de Parintins.

Além das fábricas de gelo, o prefeito também teve a confirmação da liberação de mais 10 sistemas de tratamento de água Salta Z da Defesa Civil do Amazonas.

“Mais um dia com grandes investimentos confirmados para Parintins. Duas fábricas para atender pescadores, produtores rurais e população em geral com gelo do tipo escama. Além disso tivemos a liberação da implantação de mais 10 sistemas Salta Z nas comunidades de várzea da zona rural. Atenderemos agora 26 comunidades, faltando apenas mais dez sistemas para atendermos todas as comunidades de várzea de Parintins”, ressalta Bi Garcia.

SECOM