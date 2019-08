Prefeito assina ordem de serviço para construção de ginásio no Palmares

Para dar início à construção do novo ginásio do bairro do Palmares, o prefeito Bi Garcia assinou na manhã desta terça-feira, 06 de agosto, a ordem de serviço da obra.

O ginásio poliesportivo e cultural será localizado ao lado da Escola Municipal Claudemir Carvalho. A obra será feita com recursos oriundos de emenda do senador Omar Aziz e contrapartida da Prefeitura de Parintins.

Na assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bi Garcia salientou que o ginásio faz parte de investimentos do Município para estruturar ainda mais o bairro de Palmares. Segundo ele, a área que abrigará o ginásio foi desapropriada em seu primeiro mandato visando construir a escola Claudemir Carvalho e obras futuras.

“A área é de propriedade da Prefeitura e nós conseguimos construir a escola com recursos próprios. Agora conseguimos uma emenda do senador Omar para a construção desse ginásio poliesportivo e cultural”, completou.

Segundo o prefeito, o próximo investimento que será feito na área é a construção de um complexo de lazer. O espaço será feito com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Pauderney Avelino e contrapartida da Prefeitura.

“Em seguida nós vamos dar ordem de serviço do Complexo do Palmares, ao lado do ginásio, vindo para a beira do rio. Será construída uma praça de esporte e lazer para as crianças e famílias daqui do bairro”, anunciou Bi Garcia.

SECOM