Prefeito Bi Garcia abriu os trabalhos da CMP para 2021

Os Vereadores da Câmara Municipal de Parintins iniciaram na manhã deste dia 22 de fevereiro os trabalhos em Plenário do primeiro período da 18ª Legislatura. A Sessão Solene foi marcada pela leitura da Mensagem Anual do Poder Executivo, com a apresentação do Plano de Governo para o ano de 2021.

Bi Garcia agradeceu o apoio dos Vereadores neste processo difícil para salvar vidas. Pediu para que os Parlamentares continuem acompanhando e fiscalizando os trabalhos do Executivo, principalmente para diminuir o impacto da pandemia do Coronavírus.

Ao comando do Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL), a solenidade foi restrita aos Vereadores, Prefeito, Secretários e lideranças religiosas. A Secretária da Semasth Zeila Lima representou todo o Secretariado Municipal; o Bispo Dom Giuliano Frigeni representou a Diocese de Parintins e o Pastor Gláucio Douglas Silva representou as lideranças evangélicas do município.

Além dos planejamentos e ações a serem executadas para melhorar a qualidade de vida da população parintinense neste ano, o Prefeito Bi Garcia (DEM) fez uma prestação de contas dos trabalhos realizados e as metas alcançadas em 2020. Ao iniciar seu pronunciamento, o Prefeito Bi Garcia pediu 01 (um) minuto de silêncio em respeito as mais de 250 vítimas fatais da Covid-19 em Parintins, em solidariedade aos seus familiares e amigos.

Bi Garcia apresentou os avanços, resultados e os novos desafios frente as políticas públicas à população, para continuar implementando as ações e metas de governo neste mandato que se inicia. “Evidenciamos a demonstração da confiança e credibilidade do povo de Parintins ao nosso trabalho, e isso nos remete ao compromisso assumido como gestor público em promover o bem-estar comum. Nossas ações de governo buscaram sempre o alicerce nos pilares democráticos, da dignidade e do respeito ao povo de Parintins, bem como no trabalho participativo”, frisou Garcia.

O Chefe do Executivo Parintinense enfatizou os avanços na saúde, educação, infraestrutura, assistência social, setor primário, turismo, cultura, meio ambiente, entre outros. Bi Garcia evidenciou, principalmente, a luta para salvar vidas, nesta batalha contra a Covid-19. Afirmou que seu governo luta bravamente para não deixar colapsar o sistema de saúde local em meio a pandemia do Coronavírus. Disse que as medidas jurídicas e administrativas minimizaram o impacto da internação hospitalar e óbitos.

Ele agradeceu à Câmara Municipal de Parintins pelas relevantes contribuições prestadas ao seu projeto de governo, por sempre ajudar na execução das políticas públicas de interesse da população, obedecendo ao normativo constitucional da independência e da harmonia entre os Poderes.

“Nos propomos a continuar trabalhando neste novo mandato, buscando investimentos por meio de articulações nas diferentes esferas da administração pública e privada, para concretizar as metas estabelecidas em nosso programa de governo, assegurando a melhoria da qualidade de vida da população parintinense”, enalteceu Bi Garcia.

Por Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP

Publicado por Carlos Frazão/JI