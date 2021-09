Prefeito Bi Garcia agradece Coronel Corrêa Junior pelo trabalho nesses 2 anos no Comando da PM de Parintins

Prefeito emitiu nota de agradecimento.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Em nome do povo de Parintins, agradeço imensamente a todo o trabalho desenvolvido, ao longo de dois anos, pelo Coronel Corrêa Júnior à frente do 11º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas. Durante esse período, o Coronel desenvolveu um grande trabalho, demonstrando todo o respeito, carinho e atenção com o povo de nossa amada Ilha Tupinambarana.

Enquanto comandante da Polícia Militar em Parintins, o Coronel Corrêa Júnior foi um grande parceiro e amigo da Prefeitura. Durante momentos críticos da pandemia, sempre esteve presente e disposto a cooperar. Juntamente com seus comandados, nunca mediu esforços para realizarmos ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Sua atuação como comandante da Polícia fica marcada na história. Tivemos um comandante dedicado na missão de proteger, dar mais segurança e cuidar bem de nossa gente.

Destaco meus votos de agradecimento ao Coronel e amigo Corrêa Júnior. Que a sua nova missão na briosa Polícia Militar do Amazonas seja de êxito e excelentes resultados, como ocorreu em Parintins.

Frank Bi Garcia

Prefeito Municipal de Parintins