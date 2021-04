Prefeito Bi Garcia alinha investimentos com o governo do estado

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), cumpre, nesta semana, agenda de trabalho na capital do Estado. Nesta quarta-feira, 07 de abril, Garcia esteve reunido com o governador do Estado, Wilson Lima (PSC) e o deputado estadual Saullo Vianna (PTB). A principal pauta do encontro foi a definição de novos investimentos para o município. Bi Garcia também esteve reunido com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a articulação junto ao Governo visa garantir recursos para obras e ações na educação, saúde, produção rural, infraestrutura, cultura e turismo.

“Agora vamos elaborar os projetos para encaminhar ao Governo do Estado para liberar recursos para que a gente possa tocar essas obras que vamos propor. A principal é essa obra é a que vai ligar a Francesa com a Santa Clara”, informa Bi Garcia. O projeto prevê a urbanização da lagoa da Francesa, principal ancoradouro de embarcações da zona rural de Parintins.

O pacote de obras para Parintins está sendo articulado diretamente pelo governador Wilson Lima e o prefeito Bi Garcia. Com a elaboração dos projetos feitos pelo Município, o pacote de investimentos deve ser anunciado em breve.

SECOM

Foto: Francisco Cabral