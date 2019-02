Prefeito Bi Garcia anuncia construção de ginásio poliesportivo no bairro Palmares

Nesta quarta-feira (30), o prefeito Bi Garcia, acompanhado do secretário de Obras, Mateus Assayag e do presidente da Câmara, vereador Telo Pinto, vistoriou a área para o início dos trabalhos. “Vamos entrar com a contrapartida de R$ 150 mil e com o valor da primeira parcela da emenda, na ordem de R$650 mil. Vamos construir, além do ginásio, um palco, praça e parque infantil, oferecendo esporte, lazer, cultura e entretenimento aos moradores do Palmares”, afirma o prefeito.

Com recursos próprios e com a emenda parlamentar do senador Omar Aziz, a Prefeitura de Parintins deve iniciar até o mês de fevereiro a construção do ginásio poliesportivo e cultural do bairro Palmares, que será localizado no final da rua Senador José Esteves, ao lado da Escola Municipal Claudemir Carvalho.

A área do ginásio foi desapropriada ainda no primeiro mandato do prefeito Bi Garcia e o local poderá receber futuramente a construção de um píer. Segundo Mateus, a Secretaria de Obras deve iniciar logo os trabalhos de limpeza de toda a área para ser entregue a construtora responsável pela obra. “Estamos em fase final de levantamento das informações técnicas da área e assim iniciar logo a construção de um ginásio moderno e de qualidade”, frisou.

UBS Darlinda Ribeiro

Durante a ida ao bairro Palmares, o prefeito visitou a Unidade Básica de Saúde Darlinda Ribeiro. Em conversa com os funcionários e usuários da unidade, o Bi Garcia autorizou também a reforma total do prédio, incluindo a construção de cerca de proteção em todo perímetro e mais duas salas, destinadas aos agentes comunitários de saúde e para a realização de reuniões.

