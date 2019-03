Prefeito Bi Garcia anuncia retomada do recapeamento asfáltico

Durante participação no programa institucional da Prefeitura de Parintins, transmitido em cadeia nas rádios da cidade na manhã de sábado (23), o prefeito Bi Garcia anunciou a retomada do recapeamento asfáltico nas avenidas e ruas do município.

O projeto de revitalização do sistema viário é executado por meio de um convênio firmado entre o Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Parintins. A ação está orçada em R$ 20 milhões e deve abranger mais de 40 km de vias recuperadas.

A retomada do recapeamento foi comunicada ao prefeito pelo governador do Estado, Wilson Lima, durante audiência na sede do Governo. “O governador determinou o início do recapeamento asfáltico de Parintins. Inicia no começo de maio porque ainda estamos em um período de muita chuva”, pontuou Bi Garcia.

Até que o recapeamento seja retomado, o Município executará, com recursos próprios, operação tapa-buraco no Centro e bairros da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras.

SECOM