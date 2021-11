Prefeito Bi Garcia articula retomada de recapeamento executado pelo Governo do Estado

Durante agenda de trabalho cumprida nesta quinta-feira (18), em Manaus, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, articulou junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) a retomada do recapeamento asfáltico realizado pelo Governo do Estado do Amazonas no município.

Em audiência realizada com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique, e o presidente da Câmara, Mateus Assayag, foi viabilizado o retorno de recuperação de vias e a expansão do projeto de iluminação pública com lâmpadas de LED. Os investimentos somam mais de R$ 14 milhões em recursos estaduais.

O recapeamento asfáltico será comandado pelo Governo do Estado e atenderá prioritariamente ruas do Bairro da União e parte do bairro Paulo Corrêa. “São investimentos importantes que vamos melhorar a qualidade de vida da população parintinense”, destaca Bi Garcia.

Texto: Secom

Foto: Divulgação