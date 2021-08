Prefeito Bi Garcia assina adesão ao Selo UNICEF

Para fortalecer as políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes de Parintins, o prefeito Bi Garcia (DEM) assinou nesta sexta-feira (06) a adesão do Município ao Selo UNICEF. A iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) visa a mobilização de esforços para a promoção de políticas voltadas à saúde, educação, participação social e proteção contra a violência a crianças e adolescentes.

O Selo UNICEF é voltado a municípios da Amazônia Legal e Semiárido. Ao longo de mais de 20 anos, os municípios abrangidos pelo projeto têm melhorias significativas na preservação e garantia de direitos das crianças e adolescentes.

Com a adesão ao Selo UNICEF, Parintins qualificará suas políticas públicas direcionadas ao público infanto-juvenil, expandindo suas ações executadas em diversos setores da administração pública municipal, como afirma o prefeito Bi Garcia.

“Quando assinamos o Selo UNICEF, procuramos melhorar cada vez mais o atendimento na área social, que envolve a qualidade da educação, o tratamento com as pessoas, cuidar das pessoas. Temos metas a serem cumpridas e precisamos fazer um controle social cada vez mais, no ponto de vista de atender aqueles que estão em situação vulnerável”, finaliza Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro