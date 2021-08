Prefeito Bi Garcia assina termo para implantação da Universidade Aberta da Terceira Idade em Parintins

Durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou, juntamente com o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Dr. Euler Ribeiro, o termo de cooperação técnica para a implantação da universidade em Parintins. A assinatura do termo foi acompanhada por integrantes do Programa do Idoso de Parintins, deputado estadual Saullo Vianna (PTB), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereadores e secretários municipais.

A FUnATI, que é vinculada do Governo do Estado do Amazonas, tem importante atuação no ensino, pesquisa e assistência de saúde ao público da terceira idade. Semestralmente, a instituição oferece mais de 3 mil vagas em cursos e oficinas para pessoas com idade a partir de 50 anos.

Idealizador da vinda da Universidade Aberta da Terceira Idade a Parintins, o prefeito Bi Garcia destaca que a instituição chega a Parintins em menos de três meses após o início das negociações para sua vinda ao município, e também elenca os benefícios que a vinda da FUnATI trará a Parintins. “A chegada da FUnATI vai trazer a qualificação profissional daqueles que trabalham com os idosos, da qualificação profissional, até mesmo especialização na área de gerontologia para os profissionais de saúde, que cuidam da saúde dos idosos, e cursos de qualificação profissional de nível médio na área social para os idosos do município de Parintins”, explica o prefeito Bi Garcia.

Reitor da FUnaTI, Dr. Euler Ribeiro (E) enalteceu a parceria firmada com a Prefeitura de Parintins e anunciou cursos no município. “Eu me comprometo para que façamos juntos um curso de gerontologia e saúde do idoso em Parintins. Quero manter os cursos que temos em Manaus para os idosos em Parintins. Tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo”, destacou.

O deputado estadual Saullo Vianna destacou o trabalho da FUnATI na garantia de um envelhecimento saudável ao público idoso, enfatizando o empenho na expansão da universidade no Amazonas. “A intenção é que a gente consiga levar a FUnATI cada vez mais para o interior”, pontuou.

Durante a solenidade de assinatura do tempo de cooperação, a secretária municipal de Assistência Social de Parintins, Zeila Cardoso, foi anunciada como a representante da FUnATI no município.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro