Prefeito Bi Garcia conquista a liberação do Porto de Parintins

A prefeitura Municipal de Parintins conseguiu a autorização para a liberação do cais do porto que estava interditado pela Marinha há um mês. O local será liberado a partir das 5h de sexta-feira, dia 20, pela Agência Fluvial de Parintins. “Já saiu a certificação que será encaminhada para a Capitania dos Portos”, anunciou.

A interdição do porto aconteceu em virtude do rompimento dos anéis que mantinham as balsas unidas e por medida de segurança foram suspensos o embarque, desembarque de passageiros e cargas no local.

O fechamento momentâneo do porto acarretou consequências para quem utiliza os meios de transporte fluvial com locais improvisados para embarque e desembarque. Preocupado com a situação que deveria ser solucionada pelo Governo Federal, o prefeito Bi Garcia, não esperou que os recursos para melhorias do local fossem liberados e com os recursos próprios do município realizou os serviços que aceleraram o processo de liberação do local.

Assim que os serviços foram agilizados Bi Garcia solicitou junto a empresa certificadora e consegui a liberação do Porto. A partir de agora as atividades no cais do porto da cidade de Parintins poderão voltar a atuar normalmente.

