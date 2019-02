Prefeito Bi Garcia cumpre agenda de vistorias em obras do Município

Nesta terça-feira, 19 de fevereiro, o prefeito Bi Garcia, juntamente com o secretário de Obras, Mateus Assayag, cumpriu agenda de vistorias na revitalização da feira Zezito Assayag, localizada no Itaúna I, construção do muro na Casa do Estudante da UFAM-Parintins e na escola municipal Tadashi Inomata.

Na obra da feira Zezito Assayag, retomada no final de janeiro, Bi Garcia inspecionou o trabalho que é executado com recursos próprios do Município. De acordo com o chefe do executivo municipal, a revitalização está sendo feita em ritmo acelerado para ser finalizada até o mês de junho, antes do Festival Folclórico.

Bi Garcia também esteve na Casa do Estudante do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da UFAM-Parintins para vistoriar a finalização da construção de um muro feito pela Prefeitura no local.

“O muro da UFAM é uma contribuição do nosso governo para a segurança dos estudantes que moram no alojamento da universidade. Tinha uma área de muro bastante aberta, o que causava insegurança aos estudantes. Essa contribuição é importante para que a gente continue trabalhando no fortalecimento do maior polo universitário do interior do Amazonas que é Parintins”, pontua o prefeito.

Fechando a agenda de vistorias, Bi Garcia esteve na Escola Municipal Tadashi Inomata. A escola pertencia ao programa Alfabetiarte e foi adquirida pelo Município durante leilão. Segundo o prefeito Bi Garcia, a Prefeitura de Parintins foi a primeira do Brasil a participar de leilão e adquirir imóvel por meio dessa modalidade de negócio.

No prédio da Tadashi Inomata, o prefeito verificou a situação da estrutura física para que o Município faça algumas adequações. Uma das primeiras intervenções será a melhoria da via de acesso ao educandário.

SECOM