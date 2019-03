Prefeito Bi Garcia dá exemplo de solidariedade a jovem para se recuperar das drogas

O jovem Wendel e sua mãe foram recebidos na residência do prefeito.

Jovem aprovado em vestibular de medicina tinha sido preso por posse de 10 porções de substâncias psicotrópicas. O prefeito Bi Garcia estava viajando a trabalho quando leu a noticia nos sites de Parintins, e ao chegar na cidade acionou advogados para amenizar a situação.

Em sua rede social, o prefeito postou a seguinte declaração:

“Recebi, nesta sexta-feira, o jovem Wendel da Silva Reis, de 18 anos, e sua mãe em minha residência. Recentemente, o jovem foi pego com entorpecentes e detido na Vila Amazônia.

Estava viajando a trabalho quando li a matéria sobre o caso. Prontamente acionei advogados da Prefeitura para que pudessem averiguar o caso e, se possível, tentar a soltura do jovem.

Sou totalmente contra o uso de drogas, mas compreendo o momento em que vive o mundo inteiro com esse problema. Entendo que não seria justo condená-lo em um momento tão especial na sua vida por ser um jovem da zona rural, morador da Vila Amazônia, que passou no vestibular de Medicina. Isso é raro e, portanto, ele merece a oportunidade para cursar a faculdade e agora tomar um rumo correto na sua vida, se dedicando aos estudos e quem sabe no futuro ser um grande médico.

Sou uma pessoa que gosto de dar novas oportunidades a quem almeja um futuro melhor. Por isso resolvi apoiar o Wendel, dando também uma contribuição com a compra de material escolar, roupas e passagem para que ele possa chegar a tempo de confirmar sua matrícula na UEA e cursar Medicina.

Estarei atento, acompanhando e contribuindo com o que for possível nesse momento tão difícil para a família, para garantir um futuro promissor para esse jovem. Boa sorte”

Entenda o caso:

PM Parintins prende jovem aprovado em medicina por posse de entorpecente na Vila Amazônia

Na manhã desta segunda-feira (11) policiais militares de serviço no PPC-01 VILA AMAZÔNIA , foram chamados por uma cidadã, moradora da comunidade , que os comunicou estar de posse de 10 porções de substâncias psicotrópicas, encontradas em sua residência.

A substancia estava de posse do jovem Wendel da Silva Reis, 18, que segundo informações foi recentemente aprovado no vestibular para medicina na UEA. Ele viajaria para Manaus nesta terça-feira para se apresentar a universidade

Segundo a cidadã, ela, deu abrigo para um jovem rapaz, seu genro, em sua residência, em certo momento quando estavam todos sentados à mesa, o rapaz levantou para ir ao banheiro, neste instante cai uma sacola contendo 10 invólucros em papel alumínio de uma erva, sendo, possivelmente Maconha tipo Skank.

Segundo a guarnição, por não ter em sua família envolvimento ou incidência nenhuma com ocorrências policial muito menos com substâncias alucinógenas ilegais, a cidadã entregou a guarnição as 10 porções, e em ato contínuo após identificar o infrator.

O mesmo recebeu voz de prisão e fora conduzido até a 3°DRPC onde fora apresentado sem hematomas e sem escoriações. Ficando a disposição da justiça para medidas legais cabíveis. (fonte: 11° BATALHÃO TUPINAMBARANA)

Por Carlos Frazão/JI