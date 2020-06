Prefeito Bi Garcia e Vereador Mateus Assayag vistoriam obra do Ginásio Poliesportivo e Cultural do Palmares

Cumprindo agenda parlamentar nesta quinta-feira, 18 de junho, o Vereador do PL Mateus Assayag acompanhou o Prefeito de Parintins Bi Garcia (DEM) durante vistoria nos trabalhos do Ginásio Poliesportivo e Cultural do Palmares.

De acordo com Mateus, a obra tem a finalidade de proporcionar um local adequado para a prática esportiva dos moradores deste bairro e também de atender as demandas dos alunos da Escola Municipal Claudemir Carvalho. Eles dialogaram com os responsáveis da obra para identificar como o processo está sendo desenvolvido.

O parlamentar destaca a importância da construção desta quadra, pois vai garantir o lazer e a promoção da saúde dos moradores do bairro de Palmares. “A prática de esportes e exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde da nossa população, mas precisa de uma infraestrutura adequada. Assim, a obra continua sendo executada, dentro de todas as normas técnicas e exigências, para que em breve todos possam usufruir de um espaço de incentivo ao esporte”, frisou Mateus.

Segundo o Prefeito Bi Garcia, a obra está sendo executada com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD), em contrapartida com a Prefeitura Municipal de Parintins.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Júnior Preto Juju

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI