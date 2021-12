Prefeito Bi Garcia recebe equipe do TRE-AM para implantação do programa Eleitor do Futuro em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), acompanhado do presidente da Câmara Mateus Assayag (PL) e equipe jurídica do Município, recebeu nesta quinta-feira (09) representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), entre eles o desembargador Fabrício Frota Marques e o juiz eleitoral Túlio de Oliveira Dorinho. O objetivo da visita foi a apresentação ao executivo do programa “Eleitor do Futuro” que será implantado nas escolas do município, atendendo os alunos de 15, 16 e 17 anos de idade, com a meta de levar a consciência de cidadania e importância do voto nas eleições.

Bi Garcia destacou a importância do projeto e garantiu total apoio para implantação e execução nas escolas de Parintins. “É um trabalho de formação política que começa na base, instrui nossos parintinenses e os prepara para o futuro. Muito relevante”, avalia Bi Garcia.

“Nós estamos percorrendo todas as cidades do Amazonas para levar conhecimentos aos jovens sobre a importância do voto consciente, principalmente nesse período que estamos vivendo e desmistificar a vulnerabilidade das urnas, demonstrar realmente para todos que a urna eletrônica é segura e totalmente auditável”, explica o desembargador Fabrício Frota Marques.

O juiz eleitoral Túlio de Oliveira Dorio garante destaca a metodologia do projeto. “Por chamar Eleitor do Futuro, a gente trabalha com alunos de 15, 16 e 17 anos em escolas públicas, período no qual esses alunos já estão podendo se alistar, facultativamente, é claro, mas já no período de alistamento eleitoral”, pontua.

O programa Eleitor do Futuro surgiu Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na escola judiciaria eleitoral, e é executado nos municípios pelos Tribunais Regionais Eleitorais. De acordo com a equipe do TRE-AM, outras formações na área serão destinadas para Parintins.

