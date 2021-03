Prefeito Bi Garcia reúne com secretários para assistir à posse do deputado Tony Medeiros de maneira remota

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), reuniu na manhã desta terça-feira (23) com os secretários municipais e com o presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), para acompanhar a posse do ex-prefeito do município, Tony Medeiros (PSD), como deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

A cerimônia de posse, realizada no plenário Ruy Araújo e presidida pelo presidente Roberto Cidade (PV), foi acompanhada de maneira remota na Prefeitura de Parintins.

Ao participar de maneira remota, Garcia destacou a contribuição do deputado para o Estado. “Eu desejo muito sucesso. O Tony tem um compromisso muito grande não só com o município de Parintins, a partir de agora ele não é só um deputado de Parintins, mas um deputado de todo Amazonas. Eu tenho certeza que o Tony chega mais preparado, mais experimentado para fazer um excelente mandato de deputado estadual para tirar o Amazonas dessa situação difícil que está com essa pandemia”, disse Bi Garcia.

Em seu primeiro discurso, o deputado Tony Medeiros falou que Deus o preparou para voltar à Assembleia em um momento tão difícil, por ser no meio de uma pandemia. “Volto com bandeiras importantes, na saúde, educação, cultura. Vamos trabalhar para desenvolver o interior do nosso estado e trabalhar para continuar salvando vidas, esses são nossos grandes objetivos”, disse o deputado.

Deputados como Serafim Corrêa (PSB), Sinésio Campis (PT), Dermilson Chagas (PP), Dr. Francisco Gomes (PSC), Saulo Viana (PTB), Angelus Figueira (DC) se pronunciaram para homenagear Tony. “Tenho certeza que com a presença de vossa excelência, o Amazonas tem muito a ganhar”, disse Figueira, após destacar a história de Medeiros para o Amazonas.

SECOM