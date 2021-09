Prefeito Bi Garcia vistoria obra do CAPS AD de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), vistoriou na última segunda-feira, dia 30, as obras do Centro de Atenção psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) em andamento na comunidade do Parananema. O CAPS AD de Parintins é uma obra realizada com recursos de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD), orçada em R$ 1,3 milhão para atender a uma grande demanda no tratamento de dependentes químicos do município.

O prefeito esteve acompanhado pelo secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, secretário de Obras, Albano Albuquerque, engenheiros e arquitetos da empresa construtora. Bi Garcia determinou agilidade para o andamento da obra para que logo seja entregue a população.

“Nós escolhemos a localização do Parananema para fazermos futuramente uma fazenda de recuperação de dependentes químicos. O projeto está bem avançado e vamos partir agora para as obras de acabamento”, ressaltou o chefe do executivo.

O Caps AD de Parintins terá o nome do médico ortopedista Renato Menezes, falecido em decorrência da Covid-19. Dr. Renato era entusiasta do projeto de fazenda para tratamento de dependentes químicos. “Por isso essa homenagem a este grande médico que fez um trabalho magnífico aqui em nossa cidade e que lamentavelmente foi contaminado pela Covid e vindo a óbito”, salientou Bi Garcia.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirmou ser fundamental o acompanhamento junto ao prefeito Bi Garcia do andamento da obra para garantir qualidade e cumprimento do projeto.

O secretário de Obras, Albano Albuquerque, afirmou que a obra está 80% pronta para em breve ser entregue. “Visita muito satisfatória de um projeto muito importante para atender os dependentes químicos”, concluiu.

SECOM

Fotos: Márcio Costa