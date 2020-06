Prefeito de Parintins anuncia repasse de mais de R$ 2 milhões ao HPC

O valor é fruto de uma lei aprovada pela atuação de parlamentares do Amazonas e deve ser repassado ao HPC nesta quarta-feira (17)

Durante a reunião dos representantes do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus na segunda-feira (15), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou que o município vai repassar dia 17, cerca de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) ao Hospital Padre Colombo.

O valor é fruto de uma lei aprovada pela atuação de parlamentares e repassado pelo Governo Federal ao Fundo Municipal de Saúde.

O prefeito disse que esse valor “é superior a um ano de convênio que o hospital tem com o Governo do Estado do Amazonas e o município baixa o decreto em sistema de doação para o Hospital Padre Colombo”.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Clerton Rodrigues, no HPC atuam mais de 300 profissionais da área da saúde e que o repasse “veio num momento muito propício para fortalecer o trabalho de Parintins” e que vai ajudar a “qualificar a questão do atendimento, pagamentos de profissionais e investir em equipamentos”.

Foto: Liam Cavalcante

Sistema Alvorada de Comunicação