Prefeito de Parintins recebe homenagem da Azul Linhas Aéreas

Bi Garcia (DEM), prefeito de Parintins, recebeu na manhã desta segunda-feira (09) uma placa em homenagem a todo o seu trabalho desenvolvido no aeroporto Júlio Belém para o retorno das operações da empresa Azul Linhas Aéreas no município. A entrega da placa foi feita pelo gerente de aeroportos da empresa, Paulo Portugal.

A Azul voltou a operar voos na linha Manaus – Parintins – Manaus no dia 02 de agosto. A companhia retornou à Ilha Tupinambarana após a Prefeitura de Parintins executar uma série de melhorias na estrutura do aeroporto Júlio Belém. Todo o trabalho foi coordenado pelo prefeito Bi Garcia e contou com apoio e articulação do Governo Federal, Governo do Estado e bancada de parlamentares amazonenses em Brasília.

O gerente de aeroportos da Azul, Paulo Portugal, destaca que a placa entregue a Bi Garcia é uma pequena homenagem da presidência da companhia por todo o seu esforço e articulação para que a empresa voltasse a operar em Parintins.

“A gente fez uma singela homenagem, agradecendo ao prefeito por todo esforço que fez para retornarmos os voos aqui. Com certeza logo-logo, a Azul, além de quatro voos na semana, vai expandir isso para todos os dias e mais à frente, quem sabe mais voos”, comenta Paulo Portugal.

Para o prefeito Bi Garcia, receber a homenagem é motivo de muita alegria. De acordo com Garcia, o ato reconhece todo o empenho da administração para que a Azul voltasse a operar no município.

“É uma felicidade muito grande poder receber essa placa em nome do povo de Parintins pelo esforço, pela dedicação, pela colaboração junto com toda a administração do aeroporto que é comandado pelo Jean Jorge, para a gente conquistar os voos da Azul novamente para Parintins. A placa é reconhecimento por permitir com que a Azul esteja mais conectada com mais cidades brasileiras”, finaliza o prefeito Bi Garcia.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro