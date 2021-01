Prefeito de Parintins suspende realização do ENEM no município

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, suspendeu nesta quarta-feira, 13 de janeiro, a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no município. A prova seria aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro.

O adiamento da prova foi feito através do Decreto Municipal Nº 032/2021-PGMP, que leva em consideração os índices da pandemia do novo coronavírus. A decisão segue também recomendações do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado.

Com a suspensão do exame, a Prefeitura informará o cancelamento aos órgãos responsáveis e solicitará reaplicação em Parintins, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

VIAGENS FLUVIAIS

O Decreto Municipal Nº 032/2021 também proíbe o transporte fluvial de passageiros em Parintins. Em seu Artigo 1º, a determinação abre exceção para o transporte em caráter de emergência mediante autorização da Vigilância em Saúde.

SECOM

Foto: Pitter Freitas