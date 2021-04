Prefeito em Exercício Mateus Assayag reuniu com vários setores do Executivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 06 de abril, o Prefeito em Exercício Mateus Assayag (PL) cumpriu intensa agenda de trabalho e reuniu com vários setores do Executivo, dando andamento nas atividades e ações desenvolvidas pelo Prefeito Bi Garcia (DEM). Na Secretaria Municipal de Juventude (Semjuv), Assayag reuniu com a Professora Valdete Prestes Pimentel, com o Professor Jamil Medeiros e com o Desportista Edgar Lima Gavião, Administrador do Estádio Tupy Cantanhede.

Eles planejaram e traçaram alguns projetos para que possam ser desenvolvidos e colocados em prática logo que a pandemia do Novo Coronavírus passe. “Tratamos da importância de aperfeiçoar as atividades esportivas em Parintins para contribuir e apoiar o desenvolvimento do futuro de nossas crianças e jovens da cidade e da zona rural”, afirmou.

Mateus vistoriou os trabalhos da Operação Tapa Buracos que vão melhorar as condições de tráfego nas ruas de Parintins. “A orientação do Prefeito Frank Bi Garcia é atender a demanda de todos os bairros do município nesta que é a primeira etapa do serviço”, frisou.

Assayag dialogou com o Administrador do Aeroporto Júlio Belém, Jean Jorge, com a Procuradoria do Município e com a Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura para dar andamento nos investimentos já iniciados pelo Prefeito Bi Garcia, de melhorias no aeródromo que tem um papel fundamental e importante para a cidade de Parintins.

Juntamente com a Vereadora Brena Dianná (PSD) e o Vereador Alex Garcia (PSD), o Prefeito em Exercício Mateus Assayag reuniu com o Secretário Municipal de Obras, Albano Albuquerque, e com o Coordenador da Defesa Civil, Adriano Aguiar. De acordo com Mateus, a pauta do diálogo foi a definição do planejamento da construção de pontes de acesso nas áreas e ruas afetadas nesse período de forte enchente, bem como a reforma das pontes existentes.

Por Mayara Carneiro – Fotos: Júnior Preto Juju

Publicado por Carlos Frazão/JI