Prefeito em exercício participou da abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, participou nesta quinta-feira, 29 de novembro, no auditório Dom Arcângelo Cerqua, da abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Tony Medeiros destacou a importância da Conferência e da construção das propostas para o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. “Esse é um momento importante para a cidade, pois é um assunto de interesse de todos”, disse.

Representante de várias instituições que trabalham em defesa dos direitos da criança e do adolescente participaram da abertura da X Conferência. Discursaram juiz, promotora pública, presidente do CMDCA, representante do legislativo, secretária de Assistência Social e Polícia Militar.

A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é realizada pelo CMDCA através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). O tema da Conferência é “Proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências”. As discussões prosseguem até às 17h de sexta-feira, 30 de novembro.

Apresentações culturais como dança e música dos CRAS Paulo Corrêa e Vila Amazônia fizeram parte da abertura da conferência. A secretária da Semasth, Zeila Cardoso, agradeceu os representantes das instituições presentes enaltecendo o grande valor na construção de propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes do município de Parintins.

SECOM