Prefeito reúne representantes de blocos para definir detalhes do Carnailha 2020

O prefeito Bi Garcia reuniu na noite da última quinta-feira(29), com os presidentes dos blocos carnavalescos para discutir os ajustes para o Carnailha deste ano (Foto: Yuri Pinheiro)

“Foi uma reunião muita proveitosa e esclarecedora em que definidos os detalhes para Carnailha. Estaremos fazendo o repasse com um acréscimo que foi aprovado por todos e a Prefeitura não é responsável de bloco ela apenas incentiva e apoia como também é a realizadora da festa. Entramos com essa contribuição para que eles façam um ótimo Carnaval e estamos trabalhando na divulgação para que mais pessoas possam vir prestigiar essa festa”, disse o prefeito.

Durante a reunião, todos os representantes tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e fazer sugestões para que o Carnailha seja o sucesso do que foi o ano passado.

O presidente da Associação Carnavalesca de Parintins (Ascap) Neto Menezes avaliou como positivo esse primeiro encontro e parabenizou a prefeitura e a associação pelos projetos que foram debatidos durante a reunião.

“A Prefeitura e a Ascap estão de Parabéns pela reunião que tivemos. Desenvolvemos os projetos de acordo como se deve para fazermos um belíssimo desfile. O prefeito já deu sinal positivo para o repasse aos blocos e aí vai depender da criatividade de cada um”, disse o presidente da Ascap.

O Carnailha teve início oficialmente no último dia 25 de janeiro, e no próximo dia 08 acontece o primeiro Feirão dos Blocos, com a escolha da corte do Carnailha 2020, que também foi um dos pontos debatidos na reunião.

Ficou definido que o primeiro feirão será realizado no Show Clube Ilha Verde, para que os blocos possam assim vender mesas e ingressos a preço popular para ajudar nas despesas do Carnaval.

SECTUR/SECOM