Prefeito Sabugo entrega UBS e Clínica de Fisioterapia ao povo de Urucurituba

O Prefeito Municipal de Urucurituba, Claudenor Pontes, o Sabugo, fez a inauguração da UBS Domingas Rolim Mourão, acoplada a uma Clínica de Fisioterapia que recebeu o nome de Sebastião Victor de Oliveira Filho.

A nova UBS é composta com sala de Raio X e Aparelho de Ultrassonografia altamente moderno, com capacidade de até 300 Raios X por dia. Os recursos são provenientes de convênios com Governo Federal, através do Ministério da Saúde, na ordem de 209 Mil Reais, e mais 110 Mil Reais de recursos próprios do município.

“Estou com um sentimento de ter realizado um bom trabalho, e que o povo vai poder colher bons frutos, Deus tem nos abençoado para fazermos este grande trabalho”. Disse o prefeito entusiasmado.

Essa foi a décima obra, do pacote das 29 inaugurações programadas pela prefeitura de Urucurituba.

Por Alan Gomes

Jornal A FOLHA DO POVO