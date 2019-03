Prefeito sanciona lei que beneficia alunos com autismo

A Prefeitura de Parintins promoveu na noite de segunda-feira (03), Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa, a certificação de 98 professores da rede municipal nos cursos de atendimento educacional para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e atendimento educacional especializado para alunos com surdez.

A formação foi realizada numa parceria do Município com o Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) através do Programa Arumã. Os dois cursos foram promovidos entre os meses de maio e julho.

Na solenidade de certificação, o prefeito Bi Garcia sancionou o decreto de lei nº 715/2018-PGMP que dispõe sobre a criação da Lei Miguel Costa Viana. A referida lei define o perfil do acompanhante especializado para aluno com Transtorno do Espectro Autista. Anteriormente, a propositura de lei foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Parintins no mês de novembro.

Para o prefeito Bi Garcia, a sanção da lei é um momento histórico para o município, em vista de que garante o direito de educação qualificada e especializada a crianças portadoras do autismo.

“Tivemos um dia muito especial. Não só por ser o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, mas por garantirmos, por lei, a inclusão de crianças autistas ao sistema de ensino. Mais que isso, asseguramos o desenvolvimento educacional com profissionais extremamente qualificados”, pontua o prefeito.

De acordo com a Lei Miguel Costa Viana todo aluno portador do Transtorno do Espectro Autista, da rede municipal de ensino, tem o direito de ser acompanhado por um professor especialista em psicopedagogia, educação especial e inclusiva, ou atendimento educacional especializado.

SECOM