Prefeito trabalha liberação de investimentos para Parintins em Manaus e Brasília

Do sábado (09) até a última quarta-feira (13), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, cumpriu intensa agenda de viagens a Manaus, Brasília e Unaí, em Minas Gerais, para a participação de reuniões visando novos investimentos para o município.

No sábado (09), em Manaus, Bi Garcia esteve em uma oficina mecânica para vistoriar a recuperação de ônibus escolares, que foram entregues totalmente depredados pela gestão anterior, e estão sendo restaurados com recursos próprios do Município. Ainda em Manaus, Garcia reuniu com a diretoria da Maná Produções, empresa responsável pela captação de patrocínios para o Festival, para a definição de reuniões com patrocinadores do evento. A agenda será cumprida com o banco Bradesco, Petrobras, Eletrobras e Correios.

Seguindo a agenda, Bi Garcia esteve no Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira (11), onde teve a confirmação da liberação de mais de R$ 11 milhões para o melhoramento da infraestrutura do aeroporto Júlio Belém. Acompanhado do secretário de Obras, Mateus Assayag, e do subsecretário de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, o prefeito esteve, também, na cidade de Unaí, em Minas Gerais, para conhecer um sistema de incineração de lixo para avaliar a possibilidade instalação em Parintins.

Em Brasília, na tarde de segunda, o prefeito teve um encontro com o senador Omar Aziz para alinhavar uma audiência com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na próxima quarta-feira, dia 20. A principal pauta da reunião será a viabilização de R$ 14 milhões, frutos de emenda do senador Omar, para a construção de muro de arrimo na orla de Parintins.

A agenda de Bi Garcia em Brasília foi finalizada em reuniões com o senador Eduardo Braga e os deputados federais Bosco Raiva e Sidney Leitte. A principal pauta dos encontros foi a liberação de emendas federais para o município de Parintins.

Fechando a agenda de trabalho fora de Parintins, Bi Garcia reuniu nesta quarta-feira, 13 de março, com diretores do programa de internato rural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O prefeito foi acompanhado pelo secretário de Saúde, Clerton Florêncio. No encontro foi reafirmado o apoio da Prefeitura ao projeto que é executado em Parintins há 12 anos.

“Foram quatro dias de muito trabalho, mas sempre com o objetivo claro de trazer mais investimentos para a cidade, consequentemente com a melhoria da qualidade de vida do povo parintinense. Nós temos muitos problemas e precisamos correr atrás e vamos sempre persistir na busca de investimentos. Sabemos que não é fácil porque coisas de governo são demoradas mesmo, mas temos que correr agora, plantar nesse momento para colher mais na frente”, avalia Bi Garcia.

