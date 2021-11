Prefeitura abre ginásio “Seo Jovem” com quadrangular interbairro nesta quinta-feira (11/11)

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, realiza às 19h, desta quinta-feira, 11 de novembro, a abertura oficial do Ginásio Poliesportivo e Cultural “Seo Jovem”, localizado na Rua Senador José Esteves, bairro Palmares.

O início das atividades esportivas e de lazer no espaço público, será comemorado com a disputa de um quadrangular de futsal envolvendo representantes dos bairros Palmares, Santa Rita, São Vicente e Nossa Senhora de Nazaré.

Responsável pelo evento de abertura junto a equipe da SEMJUV, o professor Bruno Melo, fala sobre os preparativos e a importância da abertura do ginásio. “As equipes todas vão ganhar os equipamentos e a expectativa do prefeito Bi Garcia, do presidente da Câmara, Mateus Assayag, da equipe da SEMJUV e da população é muito grande, pois estão clamando por essa inauguração. Sabemos que o bairro não tem outro espaço para a prática esportiva, que é importante para tirar os jovens da ociosidade e apoiar os que almejam ser atleta futuro em todas as modalidades”.

O professor afirma que existem muitos projetos a serem executados dentro do ginásio, mas de início, convida todos os moradores dos bairros adjacentes a torcerem pelo seu representante e a abrilhantar essa festa de abertura.

Texto: Kedson Silva/SEMJUV