Prefeitura agenda jornada de cirurgia ginecológica para os dias 26, 27 e 28 de março

O secretário de saúde, Clerton Rodrigues, reuniu parte da equipe que irá participar da próxima jornada de cirurgia, entre os quais médicos, enfermeiros e demais profissionais atuantes no centro cirúrgico e administração do Hospital Jofre Cohen.

O prefeito Bi Garcia no encerramento da jornada de cirurgia geral de hérnia e vesícula na segunda-feira (24), anunciou que a Prefeitura de Parintins promoverá mais uma jornada de voltada as mulheres. As cirurgias ginecológicas irão ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de março, no hospital Jofre Cohen.

Durante sua estada no centro cirúrgico, na finalização dos procedimentos de hérnia e vesícula, Bi Garcia parabenizou todos os profissionais participantes da jornada, assim como os pacientes que deverão ter melhora significativa na sua qualidade de vida. “Imagino o quanto essas pessoas estavam sofrendo com fortes dores. Graças a Deus e a essa parceria com a bancada federal, que viabilizou emendas parlamentares, estamos conseguindo realizar jornadas consecutivas”, lembrou Bi Garcia.

A meta da Prefeitura é zerar a fila em cirurgia oftalmológica e de vesícula em Parintins. “Já aproveito para anunciar também outra oftalmológica de catarata para 150 pacientes na sequência”, completou.

