Prefeitura apoia Diocese de Parintins no projeto da fazenda rural modelo para ressocialização de jovens

A Prefeitura de Parintins e a Diocese vão trabalhar juntas na fazenda rural modelo que funcionará no quilômetro 8 da Gleba Vila Amazônia como unidade demonstrativa de produção agrícola e atividades de ressocialização de jovens vindos da Fazenda Esperança.

O projeto batizado pelo bispo Dom Giuliano Frigeni de “Do amor ninguém foge” foi apresentado ao secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, que destacou o interesse e a determinação da administração do prefeito Bi Garcia e do vice-prefeito Tony Medeiros, de apoiar iniciativas voltadas para o incentivo ao setor produtivo.

Em reunião com membros da Diocese, o secretário falou da estrutura de máquinas do município que podem ser disponibilizadas para trabalhar nas melhorias do terreno, além da equipe de técnicos que ficará à disposição para orientar nas atividades de produção.

A fazenda vai produzir hortas, culturas anuais, pretende atuar com piscicultura e com matrizes bovinas para produção de leite.

O bispo Dom Giuliano Frigeni trabalhou por muitos anos na escola agrícola Rainha dos Apóstolos em Manaus relatou a experiência exitosa. Da mesma forma Edy Albuquerque relembrou o trabalho do padre Augusto Gianola no Centro de Treinamento Rural (Cetru) do município de Urucará, que atuou com a pedagogia da alternância, hoje trabalhada na casa familiar rural. “ Os jovens aprendiam as técnicas no centro e voltavam para suas famílias. Era o aprender fazer, fazendo. Por isso para nós é muito importante o intercâmbio com a Diocese. Além de trabalhar a ressocialização de pessoas que possam ter cometido algum ato infracional, a fazenda abrirá espaço para que outros jovens possam participar”, ressaltou.

O vigário geral da Diocese, padre Arilton Cascaes disse que o jovem que retorna da Fazenda Esperança precisa dar continuidade às atividades para se manter sóbrio, tendo como pilares a convivência, a oração e o trabalho. Ele informou que um técnico virá da escola agrícola para repassar os ensinamentos. “A parceria da Prefeitura por meio da Sempa será fundamental”, afirmou.

No sábado, dia 8, será realizado um mutirão no local para restabelecer o sistema de água e energia.

SEMPA/SECOM