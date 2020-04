Prefeitura conclui iluminação da orla do Bairro da União

Em convênio firmado com o Governo do Estado do Amazonas, a Prefeitura de Parintins concluiu nesta segunda-feira, 20 de abril, 100% da iluminação da orla do Bairro da União. O local é o principal ancoradouro de embarcações oriundas da zona rural do município.

No total, 30 postes foram colocados ao longo de toda a área que abrange o Bairro da União e bairro Paulo Corrêa.

Segundo o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a obra, que faz parte da urbanização da orla da União é um compromisso do governador Wilson Lima. De acordo com ele, a iluminação vai proporcionar mais segurança aos moradores e frequentadores do local.

“Toda essa área ficava entregue à escuridão, causando muito perigo aos moradores. Agora isso foi mudado e todos têm mais segurança em transitar pelo local. Toda a extensão da orla está iluminada com lâmpadas de LED”, enaltece Bi Garcia.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro