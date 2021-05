Prefeitura contrata Caixa Econômica para assessoramento e fiscalização de convênios

Numa ação inédita no Estado do Amazonas, a Prefeitura de Parintins firmou nesta quinta-feira, 13 de maio, um contrato com a Caixa Econômica Federal para assessoramento e fiscalização dos convênios firmados junto ao Governo Federal para a construção do muro de arrimo e construção da estrada que fará a ligação da Vila Amazônia à Serra da Valéria, no extremo com o Estado do Pará. A assinatura do contrato entre Prefeitura e Caixa foi feita pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e o superintendente do banco no estado, Hamilton Bandeira.

A construção do muro de arrimo está orçada em R$ 60 milhões e a pavimentação da estrada que liga a Vila Amazônia à Serra da Valéria está avaliada em R$ 70 milhões, totalizando um total de R$ 130 milhões de investimentos. Os recursos para a execução das obras são frutos de emendas parlamentares do senador Omar Aziz e Eduardo Braga, respectivamente.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a contratação da Caixa Econômica Federal para assessoramento técnico e acompanhamento dos investimentos tem o intuito de aumentar a transparência e ter uma melhor execução e prestação de contas dos investimentos.

“São convênios importantes que vão trazer muitos benefícios para nossa cidade. Pensando nisso, articulamos com a Caixa Econômica Federal todo esse trabalho de assessoramento para que possamos ter a execução correta de todos os projetos, mantendo o máximo de transparência com a aplicação desses recursos públicos, frutos de muita articulação com os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e Governo Federal”, salienta Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro