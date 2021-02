Prefeitura contrata mais dois médicos para atuação em Parintins

Dois novos médicos parintinenses se apresentaram nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, na Secretaria Municipal de Saúde para atuação no município. Até o final desta semana, mais três profissionais da medicina estarão integrados ao sistema público do município que tem atuado fortemente para diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus.

Jéssica Amoêdo e Wellington Kilmer são formados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Jéssica destacou a vontade de ajudar sua cidade na medida em que todos os médicos recém-formados pela UEA foram procurados para atuar na capital, mas eles decidiram aceitar o convite de Parintins. “Foi uma felicidade imensa em poder voltar. Antes mesmo de ser anunciada a colação de grau da nossa turma, o secretário de Saúde já havia entrado em contato para que a gente pudesse voltar e ajudar”, relatou.

Wellington Kilmer falou do sonho realizado em retornar a Parintins e atuar profissionalmente. “Ainda como acadêmico, sentia necessidade de voltar. Quando o secretário entrou em contato foi um momento de extrema felicidade, principalmente neste momento caótico de pandemia”, contou.

Os médicos conversaram ainda com o prefeito em exercício Tony Medeiros e secretário Clerton Rodrigues. O secretário de Saúde lembrou que foi orientação do prefeito Bi Garcia a busca de mais profissionais médicos para atuar em Parintins no Bumbódromo e também do hospital Jofre Cohen.

SECOM

Foto: Márcio Costa