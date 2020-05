Prefeitura de Parintins abastece unidades de saúde com medicações do planejamento reprodutivo

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde comunica que realizou o abastecimento das UBS ‘s da zona urbana e rural do município com medicações do Planejamento Reprodutivo, incluindo a medicação Noregyna, anticoncepcional de uso mensal adquiridos com recursos próprios, visto a falta de abastecimento em nível Nacional.

Serão distribuídos também insumos de prevenção às IST’s/gravidez, sendo preservativos masculinos de adultos e adolescentes, assim como preservativos femininos e gel lubrificante.

As ações levam em consideração as orientações do Ministério da Saúde, através da NOTA TÉCNICA N° 10/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS – que traz recomendações para as consultas Ambulatoriais de Saúde da Mulher durante a pandemia da COVID-19.

O Ministério da Saúde incluiu gestante e puérperas no grupo de risco para o novo coronavírus. Apesar da descoberta do vírus ser recente alguns estudos apontam fatores de risco para gestantes e puérperas como: parto prematuro e “transmissão vertical” da mãe para o bebê.

Mulheres planejem e recebam orientações com equipe médica sobre o momento certo de CONCEPÇÃO, em tempos de Pandemia do Novo Coronavírus.

As informações foram dadas gerente do Programa de IST’S e Hepatites Virais, Ivanira Pimentel e gerente do Programa Saúde da Mulher, Patrizia Farias.

SECOM