Prefeitura de Parintins abre consulta pública para o Plano Plurianual

A Prefeitura de Parintins abre de 23 de junho a 23 de julho a consulta publica eletrônica para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do município, com o objetivo de receber sugestões da população para construir o projeto da administração pública que será executado pela gestão municipal de 2022 a 2025.

Durante esse período as sugestões podem ser enviadas pelo site da Prefeitura de Parintins no link: www.parintins.am.gov.br/audiencia onde serão recebidas e analisadas de acordo com a função do município e a partir disso postas no projeto.

“A Prefeitura de Parintins é a principal interessada até mesmo pela transparência da metodologia. A importância da participação da população é para o plano ser elaborado mais próximo possível da realidade das comunidades, dos bairros e diversas regiões do município. Esse é o momento da população participar, sugerir, dar ideias como UBS, escolas, aquilo que a comunidade precisa”, explica o chefe do departamento do PPA e Plano Diretor, Freider Andrade.

O Plano Plurianual (PPA) do município é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o horizonte de quatro anos.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro