Prefeitura de Parintins abre inscrições e escolha do Rei Momo e Rainha do Carnailha será no dia 23

O concurso de escolha do rei momo, rainha dos irreverentes e do grupo especial será no dia 23 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor. A Prefeitura abre a partir desta quarta-feira (06), as inscrições para os interessados.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, os candidatos poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo, de 08h às 14h.

“A gente convida as rainhas ligadas aos blocos, no caso do rei momo é independente e estamos na expectativa de que seja um grande carnaval. A gente sabe que o parintinense gosta dessa festa, atraímos turistas, a população nos diz como esse carnaval vai evoluindo, e a gente convida toda população, os visitantes, para esses três dias de irreverência, brincadeira e boi-bumbá”.

Secom Parintins