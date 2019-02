Prefeitura de Parintins adquire expressivo lote de medicamentos para o Caps

Mais um lote de medicamentos psicotrópicos foi adquirido pela Prefeitura de Parintins e direcionado ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O carregamento já está à disposição dos pacientes cadastrados na unidade. O lote é suficiente para atender a instituição durante dois meses de forma satisfatória, informou o diretor do Centro, André Acauã.

Acauã afirmou que o investimento é fundamental para o sucesso do tratamento dos usuários. “É uma grande felicidade contar com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e da gestão do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros. Isso é uma contribuição muito importante, pois são medicamentos que não são fáceis de serem adquiridos. Desde a sua primeira gestão o prefeito tem sido responsável e não tem deixado faltar. Sempre estamos evoluindo, somos referência na região e colocamos mais uma vez a equipe do Caps à disposição”, salientou.

O Caps Parintins, que completou em 2018 13 anos de fundação, tem oferecido à população de Parintins e cidades vizinhas atendimentos de qualidade e referência.

SECOM