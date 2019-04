Prefeitura de Parintins adquire grande quantidade de medicamentos

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins recebeu na tarde de sexta-feira um grande carregamento de medicamentos para atendimento das unidades básicas de saúde do município. Foram recebidos 220 volumes por meio de compra ao laboratório oficial Fundação Para o Remédio Popular do Estado de São Paulo (FURP). Entre os itens estão antibióticos como a cefalexina, além de metronidazol, amoxicilina, dexametasona em creme, entre outros. Há ainda entre os itens antidepressivo para usuários do Centro de Atenção Psicossocial de Parintins (Caps).

Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde irá receber outro lote de medicamento, desta vez enviado pelo laboratório da Marinha do Brasil, composto por xaropes, paracetamol e tiras para aparelho de glicemia.

A distribuição inicia nesta segunda-feira e de acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, todas as UBSs da cidade e interior receberão os medicamentos.

SEMSA/SECOM