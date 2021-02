Prefeitura de Parintins anuncia novas medidas de combate ao coronavírus

Para fortalecer o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Parintins vai adotar novas medidas no hospital Jofre Cohen, hospital Padre Colombo e unidades básicas de saúde referenciadas no tratamento de Covid-19. As mudanças foram anunciadas pelo prefeito Bi Garcia (DEM) em coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (06).

Através do Decreto Municipal Nº 050/2021-PGMP, a Prefeitura estabelece que todos os profissionais integrados no sistema municipal de saúde poderão ser disponibilizados para atuação no hospital Jofre Cohen, hospital Padre Colombo e unidades básicas de saúde que atuam no tratamento de Covid. No decreto, o prefeito Bi Garcia empossa o enfermeiro Josimar Marinho como diretor geral interino e o médico Renan Nascimento como diretor clínico do Jofre Cohen. Outra medida adotada por meio do decreto é a utilização de profissionais do programa Mais Médicos nas unidades referenciadas para tratamento de Covid.

O decreto que estabelece mudanças no sistema de tratamento de Covid, segundo o prefeito Bi Garcia, objetiva melhorar a assistência aos pacientes que estão em tratamento. “Nós precisamos que o hospital não tenha ausência de médico. E nós estamos fazendo esse decreto justamente determinando que os médicos, ao serem requisitados pela Secretaria de Saúde, vão ter que cumprir o contrato de trabalho que têm com a Prefeitura atuando na linha de frente contra a Covid”, completa Bi Garcia.

Além do decreto que estabelece mudanças na estrutura de tratamento da Covid, a Prefeitura adotou um novo protocolo nutricional com vitaminas e minerais para fortalecer a imunidade dos pacientes. Segundo o médico responsável pelo protocolo, Dr. Jorge Masullo, a utilização do aporte vitamínico diminui riscos de desenvolvimento de casos graves da doença. “Melhoramos a proteção dos pacientes. Com isso, temos a diminuição de inflamações. Se inflama menos, a recuperação é muito maior e ele não vai até a hospitalização ou ficar grave”, explica.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro